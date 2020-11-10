مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
مي مرسي..تصوير عبد الحافظ حمدي
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تألق اليوم المطرب مدحت صالح وسعد رمضان في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية والذي حفل بعدد من المطربين منذ بداية فعالياته.

وحرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم على حضور فعاليات مهرجان الموسيقى العربية والذي أقيم وسط إجرائات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد.




يذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة منهم نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن.
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
مدحت صالح وسعد رمضان يتألقان في مهرجان الموسيقى العربية (صور)

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