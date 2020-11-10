جامعة بنها عن الاحتفال بالمولد النبوي بدون إجراءات احترازية: "تصرف غير مسؤول"

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:23 ص
ناصر الجيزاوي
ناصر الجيزاوي
كـسـاب أحـمـد
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عقب الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها، على احتفال الطلاب بالمولد النبوي في كلية التربية بنها بصورة مزدحمة ودون تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وقال "الجيزاوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين،: "هذا تصرف غير مسؤول سيتم محاسبة المسؤولين في هذه الواقعة، وسنتخذ الإجراء المناسب ضد المسؤول"، لافتًا إلى أن الجامعة قامت بمعاقبة بعض أعضاء هيئة التدريس لعدم تطبيقهم الإجراءات الاحترازية سواء من خلال إنذارهم.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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