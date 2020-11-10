بالأسماء.. باتشيكو يستقر على رحيل 6 نجوم عن الزمالك

حسم الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق قائمة الراحلين عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات المقبلة.





وكشفت تقارير صحفية أن باتشيكو استقر على رحيل كلا من محمد عواد وكريم بامبو وعمر السعيد ومحمد حسن وكاسونجو كابونجو ومحمد عنتر.





ويبحث مسئولو الزمالك تقييم هؤلاء النجوم من أجل حسم موقفهم النهائي وتحديد من سيرحل على سبيل الإعارة ومن يتم عرضه للبيع النهائي.





وفي الفترة الماضية، أعلن الفارس الأبيض عن تعاقده مع حمزة المثلوثي من صفوف الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر كما يخطط لإبرام صفقات جديدة وقوية في الأيام المقبلة.