بالأسماء.. باتشيكو يستقر على رحيل 6 نجوم عن الزمالك

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

حسم الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق قائمة الراحلين عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات المقبلة.


وكشفت تقارير صحفية أن باتشيكو استقر على رحيل كلا من محمد عواد وكريم بامبو وعمر السعيد ومحمد حسن وكاسونجو كابونجو ومحمد عنتر.


ويبحث مسئولو الزمالك تقييم هؤلاء النجوم من أجل حسم موقفهم النهائي وتحديد من سيرحل على سبيل الإعارة ومن يتم عرضه للبيع النهائي.


وفي الفترة الماضية، أعلن الفارس الأبيض عن تعاقده مع حمزة المثلوثي من صفوف الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر كما يخطط لإبرام صفقات جديدة وقوية في الأيام المقبلة.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على ضم نجم الفراعنة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي في طريقه للرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يوم

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ يوم

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ 39 دقيقة

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يُخطر نجمي الفريق بالعودة من الإعارة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يعرض نجم بيراميدز على موسيماني

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 ص

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

10:59 م

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

12:33 ص

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

07:04 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

01:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض