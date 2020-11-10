نائب رئيس جامعة بنها يكشف تفاصيل فصل 23 طالبًا لمدة أسبوع "الكمامة"
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:10 ص
شيماء حسن
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كشف الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الطلاب، التفاصيل المتعلقة بفصل 23 طالبًا لمدة أسبوع بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامة، مؤكدًا أنه سيتم توقيع عقوبات على أي شخص لا يرتدي كمامة.
وقال "الجيزاوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " لن نسمح بدخول أي فرد دون ارتداء الكمامة".
وأضاف "سبق تحذير هؤلاء الطلبة تحذيرًا شفويًا لأكثر من مرة، وكان لابد من اتخاذ قرار رادع لتوجيه رسالة تحذيرية إلى جميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين".
وأشار إلى أن هناك وحدة لإنتاج الكمامات تنتج ما بين 3 إلى 4 آلاف كمامة يوميًا بمبالغ زهيدة سيتم توزيعها على الطلبة الذين لا يرتدون كمامات من أجل الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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