نائب رئيس جامعة بنها يكشف تفاصيل فصل 23 طالبًا لمدة أسبوع "الكمامة"

كشف الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الطلاب، التفاصيل المتعلقة بفصل 23 طالبًا لمدة أسبوع بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامة، مؤكدًا أنه سيتم توقيع عقوبات على أي شخص لا يرتدي كمامة.





وقال "الجيزاوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " لن نسمح بدخول أي فرد دون ارتداء الكمامة".





وأضاف "سبق تحذير هؤلاء الطلبة تحذيرًا شفويًا لأكثر من مرة، وكان لابد من اتخاذ قرار رادع لتوجيه رسالة تحذيرية إلى جميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين".





وأشار إلى أن هناك وحدة لإنتاج الكمامات تنتج ما بين 3 إلى 4 آلاف كمامة يوميًا بمبالغ زهيدة سيتم توزيعها على الطلبة الذين لا يرتدون كمامات من أجل الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



