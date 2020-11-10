الصحة تزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا (فيديو)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أي شركة ستنتهي من المرحلة الثالثة للقاح كورونا الذي تعمل على إنتاجه، ويثبت فاعليته، فأن مصر ستكون من أوائل الدول التي ستوفر احتياجات شعبها من هذا اللقاح.

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن نتائج التجارب على اللقاح الصيني مبشرة، حيث تم إجراء التجارب على 3 آلاف مبحوث، والنتائج الأولى نتائج إيجابية، وبمجرد الغنتهاء من المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية سيكون اللقاح متوفر في مصر. 

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100342 حالات حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 239 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 109201 حالة من ضمنهم 100342 حالة تم شفاؤها، و6368 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتائج التجارب كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على ضم نجم الفراعنة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ يوم

نجم الأهلي في طريقه للرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يوم

الأهلي يعرض نجم بيراميدز على موسيماني

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يُخطر نجمي الفريق بالعودة من الإعارة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا

نسبة نجاحه 99%.. الصين تزف بشرى بشأن لقاح كورونا (فيديو)

مفاجأة.. أخصائي وبائيات: نجاح تجربة أكسفورد للقاح كورونا 100% (فيديو)

الأمل المنتظر.. مفاجآت عن لقاح كورونا البريطاني ومصر تحجز 30 مليون جرعة

الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

التعليم العالي: نتائج الدراسات ما قبل الإكلنيكية للقاح المصري مبشرة للغاية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 ص

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

10:59 م

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

12:33 ص

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

07:04 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

01:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض