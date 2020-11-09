البنك الأهلي يتعاقد مع مهاجم اسوان

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
هدير أسامة
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نجح نادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار ، في إبرام التعاقد مع فادي فريد، مهاجم فريق اسوان ، لمدة ثلاث مواسم استعداداً للظهور الأول، للبنك بالدوري الممتاز.

وضم الفريق عدد من الصفقات الجديدة، وهم " محمد كوفي، وموسى دياورا، لاعب الإنتاج الحربي، وأحمد ياسين، لاعب مصر المقاصة السابق، وثنائي المصري، بهاء مجدي، وأحمد ياسر.

ويسعى البنك الأهلي للتعاقد مع العديد من الصفقات خلال الفترة المقبلة لتعزيز صفوف الفريق وتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف.

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