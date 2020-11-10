يوفنتوس يخطط للتخلص من رونالدو

كشفت تقارير صحفية عالمية أن إدارة يوفنتوس الإيطالي تدرس بيع نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.





ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن روميو أجريستي الصحفي بموقع جول العالمي والمتخصص في أنباء الفريق الإيطالي أن إدارة يوفنتوس تبحث عن الاستفادة المالية من عملية بيع رونالدو قبل نهاية عقده مع النادي بموسم واحد، حيث قررت إدارة السيدة العجوز عدم تجديد عقده لما بعد 2022.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن كريستيانو رونالدو يمتلك عقدًا مع يوفنتوس حتى يونيو 2022 لكن قد يفكر النادي الإيطالي في عدم تجديد عقد الدون البرتغالي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه يمكن ليوفنتوس أن يقرر إنهاء علاقته مع نجم ريال مدريد السابق في الصيف المقبل قبل موسم من نهاية العقد وبالتالي يكون قادرًا على الحصول على رصيد جيد من المال لتلبية الاحتياجات المالية للنادي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي قد يكون هو الوجهة المقبلة لرونالدو الذي خاض تجارب في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي حتى الآن.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن كل شيء هو مجرد افتراضيات الآن لأن كلا من كريستيانو رونالدو ويوفنتوس سعيدان مع بعضها البعض ولكن المسألة المالية ستكون ملحة والنجم البرتغالي مدرج على جدول أعمال الكثيرين بما في ذلك باريس سان جيرمان الذي سيكون مهتمًا بالتعاقد معه ولديه القدرة المالية على ذلك.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 35 عامًا كان قد انضم إلى يوفنتوس في صيف 2018 قادمًا من ريال مدريد الإسباني في صفقة قُدرت قيمتها بحوالي 100 مليون يورو.