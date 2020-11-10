بكلمات قوية.. ميدو يدافع عن الزمالك قبل نهائي إفريقيا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، أن أي قرار سيصدر في الوقت الحالي هدفه هو هدم نادي الزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

 

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "أي حديث تردد خلال الساعات القليلة الماضية بعد فشل مرتضي منصور في انتخابات مجلس النواب ليس له أي أساس من الصحة، وهدفه هدم نادي الزمالك".

 

واضاف،" وزارة الشباب والرياضة لم تحسم القرار الرسمي حتى هذه اللحظة، بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، ولن يصدر قرار ضد النادي قبل خوض النهائي أمام الأهلي بشكل نهائي".

 

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي نادي الأهلي ضمن فعاليات نهائي دوري أبطال افريقيا والتي من المقرر إقامتها مساء يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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