لمواجهة كورونا.. تسليم 3621 كاشفًا حراريًا على الإدارات التعليمية ببني سويف

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:11 ص
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم، انه في إطار استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة أبنائنا الطلاب والمعلمين، تم تسليم عدد 3621 كاشفا للحرارة على جميع المدارس.

وأضافت وكيل الوزارة، أنه توم توزيع الكواشف على الإدارات التعليمية كالتالي: 785 كاشفا لإدارة بني سويف، و507 لإدارة أهناسيا التعليمية، و528 لإدارة ببا التعليمية، و412 لإدارة سمسطا التعليمية، و496 لإدارة الفشن التعليمية، و495 لإدارة الواسطى التعليمية، و398 لإدارة ناصر التعليمية.

وكان الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، قال إن الجامعة تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا داخل الحرم الجامعي وجميع مبان وكليات الجامعة، سواء بارتداء الكمامات وفرض التباعد الاجتماعي داخل المدرجات والقاعات، وغيرها من الإجراءات الوقائية التي تضمنت التوقيع ببصمة الوجه للموظفين.

وتابع: "لدينا 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بينهم حالة لطالب بكلية العلاج الطبيعي، وحالتين لموظفين اثنين، وجميعهم يخضعون للعزل المنزلي، ويتلقون العلاج اللازم وفق البروتوكول، ولدينا اتصالات معهم تؤكد استقرار حالتهم".

وأضاف: "جرى الاشتباه في حالتين اثنين داخل المدينة الجامعية وخضعوا للتحاليل اللازمة لكن اثبتت التحاليل سلبية عيناتهم، إلا أننا اتخذنا قرارا بعزلهم داخل المدينة زيادة في الطمأنينة".

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