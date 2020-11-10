طبيب بهارفارد يكشف موعد طرح لقاح فايزر في مصر

قال أسامة حمدي، أستاذ الأمراض الباطنة في جامعة هارفارد، إنه يتوقع مع دخول فصل الربيع في العام المقبل أن يتم طرح لقاح فايزر في مصر، وبدء طرحه للمصريين بعد الاتفاق مع الشركة المنتجة.





وأضاف "حمدي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أن لقاح فايزر نسبة فعاليته تخطت الـ90% وهي نسبة كبيرة وناجحة وفعال في مواجهة الفيروس، مؤكدًا أنه مطمئن لهذا اللقاح بنسبة 99%".





وتابع أستاذ الأمراض الباطنة في جامعة هارفارد : "الأمان المتعلق باللقاح جيد لأنه لو حصل مضاعفات كان تم الإعلان عنها مثلما حدث مع عقار استرا زينكا، وهناك بعض الأعراض الجانبية للقاح ولكنها ليست خطيرة، ومن المتوقع أن يكون جاهز للاستخدام قبل نهاية ديسمبر من هذا العام".





واستطرد: "لو تم الإعلان لقاح فايزر قبل الانتخابات الرئاسية كان سيصب في صالح دونالد ترامب، وجو بايدن محظوظ وسيجني ثمار جهود مواجهة الفيروس"، لافتًا إلى أن تعاقد الدول العربية وفي مقدمتها مصر مع شركة فايزر يتوقف على جهود الحكومات ووزارات الصحة مع الشركة المنتجة للقاح.





وأكد أن عملية نقل اللقاح صعبة ويستحسن أن يتم إنتاجه في الأماكن القريبة من مناطق التوزيع لأنه يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة تصل إلى -94، موضحًا أن الشركة سوف تستعين بمصانعها في الشرق الأوسط لإنتاج اللقاح الجديد الذي تم تجربته على عدد كبير من المتطوعين".



