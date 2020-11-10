طبيب بهارفارد يكشف موعد طرح لقاح فايزر في مصر
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:22 ص
شيماء حسن
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قال أسامة حمدي، أستاذ الأمراض الباطنة في جامعة هارفارد، إنه يتوقع مع دخول فصل الربيع في العام المقبل أن يتم طرح لقاح فايزر في مصر، وبدء طرحه للمصريين بعد الاتفاق مع الشركة المنتجة.
وأضاف "حمدي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أن لقاح فايزر نسبة فعاليته تخطت الـ90% وهي نسبة كبيرة وناجحة وفعال في مواجهة الفيروس، مؤكدًا أنه مطمئن لهذا اللقاح بنسبة 99%".
وتابع أستاذ الأمراض الباطنة في جامعة هارفارد: "الأمان المتعلق باللقاح جيد لأنه لو حصل مضاعفات كان تم الإعلان عنها مثلما حدث مع عقار استرا زينكا، وهناك بعض الأعراض الجانبية للقاح ولكنها ليست خطيرة، ومن المتوقع أن يكون جاهز للاستخدام قبل نهاية ديسمبر من هذا العام".
واستطرد: "لو تم الإعلان لقاح فايزر قبل الانتخابات الرئاسية كان سيصب في صالح دونالد ترامب، وجو بايدن محظوظ وسيجني ثمار جهود مواجهة الفيروس"، لافتًا إلى أن تعاقد الدول العربية وفي مقدمتها مصر مع شركة فايزر يتوقف على جهود الحكومات ووزارات الصحة مع الشركة المنتجة للقاح.
وأكد أن عملية نقل اللقاح صعبة ويستحسن أن يتم إنتاجه في الأماكن القريبة من مناطق التوزيع لأنه يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة تصل إلى -94، موضحًا أن الشركة سوف تستعين بمصانعها في الشرق الأوسط لإنتاج اللقاح الجديد الذي تم تجربته على عدد كبير من المتطوعين".
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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