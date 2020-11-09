وزيرة الثقافة تستقبل سفير اليونان بالقاهرة لبحث سبل تكثيف التعاون الثقافي بين البلدين

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements


عبد الدايم: العلاقات التاريخية بين الحضارتين المصرية واليونانية تمثل قوى ناعمة تساهم فى تحقيق التكامل والتعاون بين الشعبين العريقين

نيقولاس: المجالات الفنية والثقافية ركيزة للصداقة بين مصر واليونان

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، نيقولاوس جاريليدس سفير اليونان بالقاهرة بحضور المستشار الثقافي اليونانى، وذلك لبحث سبل تعزيز سبل التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

وخلال اللقاء أكدت عبد الدايم تجذر العلاقات التاريخية بين الحضارتين المصرية واليونانية والتى تمتد عبر التاريخ، وما يرتبط بهما من موروثات ثقافية متشابهة تمثل قوى ناعمة يمكن استثمارها كمنطلق أساسي لتحقيق التكامل والتعاون البناء بين الشعبين العريقين، واستثمار ها كدعامة لا غنـى عنها فى إثراء الفكر الإنسانى بمفاهيم السلام بين شعوب العالم بأسره، وتابعت ان وزارة الثقافة تبذل جهودا متنوعة فى اقامة فعاليات تبادلية وإبداعية من شأنها الارتقاء بكل أنماط وسائل الاتصال التى تؤصل العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم، بما يسهم في تاكيد القيمة المتفردة للوطن اقليميا وعالميا، وأوضحت أنه تم الاتفاق على ضرورة تكثيف انشطة التبادل الفكري والفني بين البلدين فى كافة المجالات الإبداعية، مؤكدة أهمية مد جسور التواصل بين الجانبين من خلال فعاليات الواقع الافتراضي تماشيًا مع مساعى مجابهة انتشار فيروس كورونا إلى جانب المشاركة في الأنشطة الحية التي تنظمها الوزارة.
من جانبه، قال نيقولاوس جاريليدس إن بلاده تأمل في استمرار الحراك الإبداعي مع مصر في كافة المجالات الفنية والثقافية والتي تُعد ركيزة للصداقة بين البلدين، مشيدًا بالدور الثقافي الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم أواصر السلام المجتمعي بين شعوب إقليم المتوسط، وأبدى سعادته بالمشاركة اليونانية في مختلف المحافل الدولية التي تنظمها مصر.
كما تم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ عدد من المشروعات فى مختلف المجالات الفنية والفكرية والتى من شأنها القاء الضوء على الحراك الابداعى فى المجتمعين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الينا الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 22 ساعة

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على ضم نجم الفراعنة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعرض نجم بيراميدز على موسيماني

منذ 43 دقيقة

نجم الأهلي في طريقه للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل هذا الثنائي لضم «سيرينو»

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يُخطر نجمي الفريق بالعودة من الإعارة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 23 ساعة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ ربع ساعة

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ حوالي 10 ساعة

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ساسي يضع شرطًا وحيدًا للتجديد للزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

عبد الدايم وصبحى يتفقان على تنمية قدرات النشئ والشباب الابداعية

بروتوكول تعاون بين الثقافة والشباب والرياضة لتنمية فكر البراعم واكتشاف مواهبهم (صور)

احتفالا بعام مصر فرنسا.. وزيرة الثقافة تبحث مع محافظ مونبلية تبادل الفرق الموسيقية وفنون السيرك

وزير الثقافة الأردنية تسقبل "عبدالدايم" لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي

وزيرة الثقافة الأردنية تسقبل إيناس عبد الدايم لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين

وزيري ثقافة مصر والمغرب يبحثا تعزيز التعاون الثقافي والفني المشترك بين البلدين (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

07:04 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

01:36 م

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

03:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض