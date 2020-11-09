وزيرة الثقافة تستقبل سفير اليونان بالقاهرة لبحث سبل تكثيف التعاون الثقافي بين البلدين

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عبد الدايم: العلاقات التاريخية بين الحضارتين المصرية واليونانية تمثل قوى ناعمة تساهم فى تحقيق التكامل والتعاون بين الشعبين العريقين



نيقولاس: المجالات الفنية والثقافية ركيزة للصداقة بين مصر واليونان



استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، نيقولاوس جاريليدس سفير اليونان بالقاهرة بحضور المستشار الثقافي اليونانى، وذلك لبحث سبل تعزيز سبل التعاون الثقافي والفني بين البلدين.



وخلال اللقاء أكدت عبد الدايم تجذر العلاقات التاريخية بين الحضارتين المصرية واليونانية والتى تمتد عبر التاريخ، وما يرتبط بهما من موروثات ثقافية متشابهة تمثل قوى ناعمة يمكن استثمارها كمنطلق أساسي لتحقيق التكامل والتعاون البناء بين الشعبين العريقين، واستثمار ها كدعامة لا غنـى عنها فى إثراء الفكر الإنسانى بمفاهيم السلام بين شعوب العالم بأسره، وتابعت ان وزارة الثقافة تبذل جهودا متنوعة فى اقامة فعاليات تبادلية وإبداعية من شأنها الارتقاء بكل أنماط وسائل الاتصال التى تؤصل العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم، بما يسهم في تاكيد القيمة المتفردة للوطن اقليميا وعالميا، وأوضحت أنه تم الاتفاق على ضرورة تكثيف انشطة التبادل الفكري والفني بين البلدين فى كافة المجالات الإبداعية، مؤكدة أهمية مد جسور التواصل بين الجانبين من خلال فعاليات الواقع الافتراضي تماشيًا مع مساعى مجابهة انتشار فيروس كورونا إلى جانب المشاركة في الأنشطة الحية التي تنظمها الوزارة.

من جانبه، قال نيقولاوس جاريليدس إن بلاده تأمل في استمرار الحراك الإبداعي مع مصر في كافة المجالات الفنية والثقافية والتي تُعد ركيزة للصداقة بين البلدين، مشيدًا بالدور الثقافي الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم أواصر السلام المجتمعي بين شعوب إقليم المتوسط، وأبدى سعادته بالمشاركة اليونانية في مختلف المحافل الدولية التي تنظمها مصر.

كما تم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ عدد من المشروعات فى مختلف المجالات الفنية والفكرية والتى من شأنها القاء الضوء على الحراك الابداعى فى المجتمعين.