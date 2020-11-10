فاتي يجبر برشلونة على التراجع عن بيع ديمبلي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني سيتراجع عن فكرة بيع نجم الفريق الفرنسي عثمان ديمبيلي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إصابة أنسو فاتي القوية التي ستجعله يغيب لفترة طويلة جعلت مسئولي برشلونة يقررون الإبقاء على ديمبيلي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن السبب الآخر هو المستوى الجيد الذي قدمه النجم الفرنسي في المباريات الأخيرة واجتهاده في التدريبات من أجل إستعادة مستواه وفرض نفسه في التشكيلة الأساسية للبلوجرانا.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة كان قريبًا من بيع ديمبلي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وذللك بناء على رغبة من الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة لكن ديمبيلي رفض الرحيل.