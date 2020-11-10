مدرب منتخب مصر الأولمبي: مباراة كوريا الجنوبية فرصة لظهور وجوه جديدة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:10 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، علي أهمية مباراتي كوريا الجنوبية والبرازيل الوديتين، ضمن برنامج المنتخب الأولمبي الإعدادي لأولمبياد طوكيو 2021.


وقال غريب، إن مباراة كوريا فرصة لظهور وجوه جديده لم تشارك في بطولة الأمم الافريقية الاخيره والتي توج المنتخب بلقبها.


ووجه المدير الفني للمنتخب الأولمبي الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يدعم ويساند الفريق بقوة من أجل تحقيق نتيجة طيبة في الأولمبياد، وكذلك اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، لدورهم في تنفيذ برنامج قوي للفريق يتناسب مع طموحات الجهاز الفني واللاعبين.


وواصل المنتخب الأولمبي تدريباته القوية استعدادا للقاء كوريا الودي الخميس المقبل، وبدأ اليوم بمحاضرة فنية في الثانية عشر ظهرا، حرص خلالها شوقي غريب المدير الفني على التأكيد على أهمية المباريات الودية التي سيلعبها الفريق، خاصة وأنها أمام منتخبات من التصنيف الأول مع شرح كامل لطريقة اللعب ودور كل لاعب داخل الملعب.


وفي السابعه مساء بدأ الفريق تدريباته علي ملعب بتروسبورت، ركز خلاله الجهاز الفني علي تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال المحاضرة من خلال تقسيمة بين فريقين.

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