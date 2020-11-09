اتحاد الكرة يعتمد القائمة الدولية للحكام

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

 

اعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم القائمة الدولية للحكام المصريين للموسم الجديد 20-2021.


وضمت القائمة نخبة من الحكام المصريين المتميزين في مقدمتهم محمود البنا وأمين عمر وجهاد جريشة.


وجاءت القائمة على النحو التالي:

أولا  :حكام  الساحة

محمود البنا

أمين عمر

أحمد الغندور

إبراهيم نور الدين

جهاد جريشة

محمد معروف

محمد عادل

ثانيا: المساعدون

محمود أبو الرجال

أحمد حسام الدين

تحسين أبو السادات

سمير جمال

يوسف وحيد البساطي

أحمد توفيق طلب

هاني عبد الفتاح

ثالثا:حكام الفيديو

محمود أبو الرجال

محمود عاشور

محمد الصباحي

طارق مجدي

محمود الدسوقي

محمود بسيوني

وائل فرحان

صبحي العمراوي

نادر قمر الدولة

رابعا: حكام الساحة (سيدات)

شاهندا المغربي

نورا سمير

خامسا: مساعدات الحكام

منى عطالله

يارا عاطف

هنادي حسن

جمالات أحمد

سادسا: حكام الصالات

محمد حسن

طارق سامي

محمد حسن سلامة

محمد سيد بكر

سابعا:حكام الكرة الشاطئية

هاني العراقي

أحمد  نوفل

محمد أبو خاطر

محمد عبد المجيد

 

أخبار تهمك

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 22 ساعة

ساسي يضع شرطًا وحيدًا للتجديد للزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يعرض نجم بيراميدز على موسيماني

منذ 38 دقيقة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ ساعة و 9 دقيقة

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ حوالي 10 ساعة

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل هذا الثنائي لضم «سيرينو»

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يُخطر نجمي الفريق بالعودة من الإعارة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على ضم نجم الفراعنة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي في طريقه للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

07:04 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

01:36 م

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

03:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض