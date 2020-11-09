الأوليمبي يتعاقد مع مهاجم دكرنس استعداداً للقسم الثاني





وكان فاروق قد إنضم لدكرنس في الموسم الماضي، قادماً من صفوف نادي مصر، ولعب من قبل في ناشئين بتروجت، وكوم حماده، وجمهورية شبين، والسكة الحديد، والرجاء، وسموحه، والمريخ، وإف سي مصر.





ويشارك اللاعب في تدريبات الفريق السكندري، استعداداً لخوض مباريات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني.





حصل الفريق الكروي الأول بنادي الأوليمبي، على توقيع اللاعب عمر فاروق، مهاجم نادي دكرنس، لدعم خطوطه، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020-2021.