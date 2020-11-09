بايرن ميونخ يكشف تفاصيل إصابة كيميتش

كشف بايرن ميونخ الألماني تفاصيل إصابة نجم الفريق جوشوا كيميتش بعد خضوعه لعملية جراحية أمس الأحد بالإضافة إلى المدة التي سيغيبها عن صفوف الفريق البافاري.





وكان كيميتش قد تعرض للإصابة يوم السبت الماضي في قمة الدوري الألماني أمام بروسيا دورتموند والتي فاز بها بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





وقال النادي البافاري في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:"أجرى لاعب بايرن جوشوا كيميتش عملية جراحية ناجحة على غضروف الركبة الأيمن مساء الأحد".





واختتم بايرن ميونخ بيانه قائلاً:"يتوقع الفريق الطبي في النادي أن لاعب خط الوسط سيكون جاهزًا للمشاركة مرة أخرى مع الفريق في شهر يناير المقبل".



