بايرن ميونخ يكشف تفاصيل إصابة كيميتش

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشف بايرن ميونخ الألماني تفاصيل إصابة نجم الفريق جوشوا كيميتش بعد خضوعه لعملية جراحية أمس الأحد بالإضافة إلى المدة التي سيغيبها عن صفوف الفريق البافاري.

وكان كيميتش قد تعرض للإصابة يوم السبت الماضي في قمة الدوري الألماني أمام بروسيا دورتموند والتي فاز بها بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال النادي البافاري في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:"أجرى لاعب بايرن جوشوا كيميتش عملية جراحية ناجحة على غضروف الركبة الأيمن مساء الأحد".

واختتم بايرن ميونخ بيانه قائلاً:"يتوقع الفريق الطبي في النادي أن لاعب خط الوسط سيكون جاهزًا للمشاركة مرة أخرى مع الفريق في شهر يناير المقبل".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كيميتش ‏بايرن ميونيخ إصابة كيميتش أخبار البايرن

أخبار تهمك

ساسي يضع شرطًا وحيدًا للتجديد للزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 12 ساعة

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يُخطر نجمي الفريق بالعودة من الإعارة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ ساعة و 11 دقيقة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي في طريقه للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل هذا الثنائي لضم «سيرينو»

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على ضم نجم الفراعنة

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 23 ساعة

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعرض نجم بيراميدز على موسيماني

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

هيرنانديز يخضع لجراحة بعد انتقاله إلى بايرن

ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم بايرن ميونخ

برشلونة يدفع بايرن ميونخ للأنقضاض على لاعب ريال مدريد

بايرن ميونخ يستهدف نجم برشلونة

نجمي بايرن ميونخ ينجحان في جمع 2 ونصف مليون يورو لمكافحة كورونا

عملية جراحية ناجحة لنجم بايرن ميونيخ

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

07:04 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

01:36 م

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

03:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض