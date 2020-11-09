فيورنتينا يعلن تعيين برانديلي مدربًا للفريق

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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 قرر فيورنتينا الإيطالي، اليوم الاثنين، تعيين تشيزاري برانديلي في منصب المدير الفني للفريق، خلفا لجوزيبي ياكيني.

وأوضح النادي في بيان "فيورنتينا يعلن أن جوزيبي ياكيني، تم استبداله بتشيزاري برانديلي في منصب المدير الفني".

وأضاف "بيبي ياكيني تولى تدريب الفريق في وضعية صعبة، خلال الموسم الماضي، وفي سياق عام معقد، ونجح في زيادة حظوظ الفريق بإنهاء البطولة (الدوري الإيطالي) في المركز التاسع".

وأوضح "لسوء الحظ، بعد التحليل الحذر والدقيق لبداية الموسم، والنتائج المحققة حتى الآن، رأى النادي أن الحل الأفضل هو إقالة المدرب الحالي".

وواصل الفيولا "الرئيس وكل أعضاء مجلس إدارة فيورنتينا، يعربون عن امتنانهم لبيبي ياكيني، وكل أعضاء الجهاز المعاون، على التزامهم واحترافيتهم التي أظهروها للفريق منذ قدومهم، ويتمنون لهم كل التوفيق في مسيرتهم".

وأردف "النادي اختار تشيزاري برانديلي خليفة له.. برانديلي المولود في 19 آب/أغسطس 1957، قاد الفريق بين عامي 2005 و2010، الفترة التي شهدت تأهل فيورنتينا مرتين إلى دوري أبطال أوروبا، وبلوغ المربع الذهبي لكأس الاتحاد الأوروبي".

وختم البيان: "برانديلي بعدها تولى تدريب منتخب إيطاليا، وبلغ نهائي كأس أمم أوروبا في 2012.. المدرب الجديد لفيورنتينا سيشرف على أول حصة تدريبية غدا الثلاثاء".

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