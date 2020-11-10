الصحة تكشف مفاجأة عن لقاح شركة فايزر (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، تعليقا على ما أعلنته شركة "فايزر" بشأن لقاحها ضد فيروس كورونا وأنه يضمن ظهور أجسام مضادة بنسبة تتخطى 90%، مشيرًا إلى أن معظم اللقاحات التي وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية تضمن ظهور أجسام مضادة بنسبة تتجاوز 90%.





وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن اللقاحات الصينية التابعة لشركتي "ساينوفارم"، و"ساينوزاك" والجاري تجربتها تضمن ظهور أجسام مضادة بنسبة تتجاوز 90%، منوها بأنه لابد من الانتظار حتى انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية.





ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى ان لقاح شركة فايزر لم ينتهي بعد من المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينكية.



