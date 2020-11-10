الصحة تكشف مفاجأة عن لقاح شركة فايزر (فيديو)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، تعليقا على ما أعلنته شركة "فايزر" بشأن لقاحها ضد فيروس كورونا وأنه يضمن ظهور أجسام مضادة بنسبة تتخطى 90%، مشيرًا إلى أن معظم اللقاحات التي وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية تضمن ظهور أجسام مضادة بنسبة تتجاوز 90%. 

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن اللقاحات الصينية التابعة لشركتي "ساينوفارم"، و"ساينوزاك" والجاري تجربتها تضمن ظهور أجسام مضادة بنسبة تتجاوز 90%، منوها بأنه لابد من الانتظار حتى انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى ان لقاح شركة فايزر لم ينتهي بعد من المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينكية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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