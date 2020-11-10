أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-11-2020.. 35 جنيه تراجع بالمعدن الأصفر

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
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تراجعت أسعار الذهب بشكل حادي فى مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، ليفقد جرام الذهب عيار 21 نحو 35 جنيهًا في سوق الصاغة ومحلات المشغولات الذهبية، بضغط من خسائر المعدن فى البورصة الدولية مع إعلان نتائج إيجابية حول لقاح لفيروس كورونا المستجد.

أسعار الذهب فى مصر:

سجل سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 815 جنيهًا

 سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 698.5 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 24 نحو 931.5 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6520 جنيه.


أسعار الذهب عالميًا:

أصيبت أسعار الذهب بخسائر فادحة بنهاية التعاملات أمس الإثنين، ليسجل أكبر تراجع يومي منذ 2013  مع أنباء إيجابية بشأن لقاح كورونا.

وتعرض المعدن الأصفر للضغط مع مكاسب حادة للعملة والأسهم الأمريكية خلال التداولات.

وأعلنت شركتا "فايزر" و "بيونتيك" أن بيانات المرحلة الأخيرة من التجارب الخاصة بهما تظهر أن لقاح كورونا فعَّال بنسبة تزيد على 90 بالمائة في الوقاية من الفيروس.

 

وتجاوزت إصابات كورونا عالمياً 50 مليون حالة، بحسب وكالة "رويترز" مع قفزة قياسية للإصابات في الولايات المتحدة.

وكان المعدن الأصفر ارتفع في التعاملات المبكرة مع إعلان بايدن، السبت الماضي، فوزه بالانتخابات الرئاسية، مما ضغط على الدولار ليتراجع لأدنى مستوى في شهرين.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر  بنحو 5 بالمائة، أو ما يوازي 97.30 دولار إلى 1854.40 دولار للأوقية، في أكبر هبوط يومي منذ حيث النسبة المئوية منذ 2013.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 4.7 بالمائة عند 1858.06 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.7 بالمائة إلى 92.87.

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