جميلة عوض لـ"الفجر الفني: فكرة حكاية "لازم أعيش" كانت موجودة قبل 10 سنوات.. المواجهة مع حاتم ومشهد المستشفى الأصعب في المسلسل.. وهذا سبب إصابات الفنانين بـ"كورونا "خلال فعاليات "الجونة السينمائي"
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:53 ص
حوار مي مرسي_تصوير:مصطفى الديب
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فنانة أبدعت في تأدية دور من أصعب الأدوار التي تناقش قضايا المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص الفنانة جميلة عوض والتي قدمت دور مصابة بالبهاق في حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" والذي تصدر التريند من وقت عرض أولى حلقاته وتشوق الجمهور لرؤية الحلقات بأكملها.
وأجرى "الفجر الفني" حوارًا خاصًا مع النجمة جميلة عوض تحدثت فيه عن مشاركتها في حكاية "لازم أعيش" وحضورها مهرجان الجونة.
في البداية كيف جاءت فكرة "لازم أعيش"؟
الفكرة جاءت لمؤلفة الحكاية نجلاء الحديدي بعد مقابلتها شخصية حقيقية وتحدثت معها عن قصتها وذلك منذ 10 سنوات وكان من المقرر أن يكون فيلم ولكن جاء القرار في النهاية أن يتم على هيئة مسلسل 10 حلقات.
ما هي أصعب المشاهد التي واجهتك خلال تأدية الدور؟
أصعب المشاهد مشهد المواجهة مع حاتم ومشهد المستشفى عقب معرفته بأنها مصابة بالبهاق وقام بزيارتها ولم أشاهد المسلسل.
كيف استعدت جميلة عوض لدور نور في "لازم أعيش"؟
تحدثت مع المخرجة والمؤلفة عرفت هما شايفين الدور إزاي وقرأت عن المرض وشاهدت أشخاص حقيقيين عانو من هذا المرض وذهبت إلى ورشة تمثيل بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهتني في الميك أب وتحضيراته وتجسيد دور طفلة إلى أن تصل لسن ال25.
دور "نور" في "لازم أعيش" أثر فيكي بشكل كبير هل حد من عائلتك أول أصدقائك أصيبو بهذا المرض وهذا ما جعل الدور يؤثر فيكي بهذه الطريقة؟
مصادفش إني عرفت أشخاص يعانون من هذا المرض في المدرسة أو الجامعة أو عائلتي ولو كنت أعرف حد كنت هستعين بيه في الدور.
نتحدث الآن عن مهرجان الجونة السينمائي وحالات كورونا التي انتشرت في نجوم الفن عقب المهرجان؛ ما السبب في ذلك رغم إجراءات الوقاية من الفيروس ؟
توجد فعاليات رسمية في المهرجان وفعاليات غير رسمية ولم يلتزم جميع الأشخاص في المهرجان بالكمامة ولكن ليس لها علاقة بمهرجان الجونة لأن العالم بأكمله يعاني من كورونا لأن مهرجان الجونة اهتم كثير بالإجرائات الٱحترازية وقواعد التباعد والكمامات وعدد كبير من النجوم لم يحضروا في أول المهرجان بسبب كورونا بناء على تقسيمات معينة لمنع التكدس.
ما نتيجة تحليل فيروس كورونا الذي أجريتيه عقب مهرجان الجونة؟
نتيجة التحليل سلبي.
ما السبب في تغيبك عن حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة؟
بسبب تصوير حكاية "لازم أعيش" وأيضا من ضمن احتياطات المهرجان عدم حضور جميع الفنانين في يوم واحد.
ما الذي اعتمدتي عليه في اختيارك لفساتين مهرجان الجونة السينمائي؟
حسيت إنه عاجبني بس.
ما رأيك في فساتين مهرجان الجونة وأكثر فستان جذبك؟
فستان شيرين رضا وفستان أمينة خليل في حفل اختتام المهرجان.
ما الأعمال التي تستعدي لها في الفترة المقبلة؟
لسة هقرأ وأشوف حيث أني انتهيت من حكاية "لازم أعيش" في الأيام الماضية فقط.
من من فنانات الزمن الجميل تتمنين أن تجسدي شخصياتهن؟
بعشق فاتن حمامة وزبيدة ثروت وسعاد حسني ولكن لا أعلم أي شخصية يمكنني تجسيدها
شاهدنا جميلة عوض في السينما والدراما هل ممكن أن نشاهدها في المسرح وتغني؟
ممكن أشارك في المسرح.
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