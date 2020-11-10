جميلة عوض لـ"الفجر الفني: فكرة حكاية "لازم أعيش" كانت موجودة قبل 10 سنوات.. المواجهة مع حاتم ومشهد المستشفى الأصعب في المسلسل.. وهذا سبب إصابات الفنانين بـ"كورونا "خلال فعاليات "الجونة السينمائي"





"الفجر الفني"

في البداية كيف جاءت فكرة "لازم أعيش"؟



ما هي أصعب المشاهد التي واجهتك خلال تأدية الدور؟



كيف استعدت جميلة عوض لدور نور في "لازم أعيش"؟



دور "نور" في "لازم أعيش" أثر فيكي بشكل كبير هل حد من عائلتك أول أصدقائك أصيبو بهذا المرض وهذا ما جعل الدور يؤثر فيكي بهذه الطريقة؟

نتحدث الآن عن مهرجان الجونة السينمائي وحالات كورونا التي انتشرت في نجوم الفن عقب المهرجان؛ ما السبب في ذلك رغم إجراءات الوقاية من الفيروس ؟

ما نتيجة تحليل فيروس كورونا الذي أجريتيه عقب مهرجان الجونة؟



ما السبب في تغيبك عن حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة؟



ما الذي اعتمدتي عليه في اختيارك لفساتين مهرجان الجونة السينمائي؟



ما رأيك في فساتين مهرجان الجونة وأكثر فستان جذبك؟



ما الأعمال التي تستعدي لها في الفترة المقبلة؟



من من فنانات الزمن الجميل تتمنين أن تجسدي شخصياتهن؟



شاهدنا جميلة عوض في السينما والدراما هل ممكن أن نشاهدها في المسرح وتغني؟







فنانة أبدعت في تأدية دور من أصعب الأدوار التي تناقش قضايا المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص الفنانة جميلة عوض والتي قدمت دور مصابة بالبهاق في حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" والذي تصدر التريند من وقت عرض أولى حلقاته وتشوق الجمهور لرؤية الحلقات بأكملها.وأجرىحوارًا خاصًا مع النجمة جميلة عوض تحدثت فيه عن مشاركتها في حكاية "لازم أعيش" وحضورها مهرجان الجونة.الفكرة جاءت لمؤلفة الحكاية نجلاء الحديدي بعد مقابلتها شخصية حقيقية وتحدثت معها عن قصتها وذلك منذ 10 سنوات وكان من المقرر أن يكون فيلم ولكن جاء القرار في النهاية أن يتم على هيئة مسلسل 10 حلقات.أصعب المشاهد مشهد المواجهة مع حاتم ومشهد المستشفى عقب معرفته بأنها مصابة بالبهاق وقام بزيارتها ولم أشاهد المسلسل.تحدثت مع المخرجة والمؤلفة عرفت هما شايفين الدور إزاي وقرأت عن المرض وشاهدت أشخاص حقيقيين عانو من هذا المرض وذهبت إلى ورشة تمثيل بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهتني في الميك أب وتحضيراته وتجسيد دور طفلة إلى أن تصل لسن ال25.مصادفش إني عرفت أشخاص يعانون من هذا المرض في المدرسة أو الجامعة أو عائلتي ولو كنت أعرف حد كنت هستعين بيه في الدور.توجد فعاليات رسمية في المهرجان وفعاليات غير رسمية ولم يلتزم جميع الأشخاص في المهرجان بالكمامة ولكن ليس لها علاقة بمهرجان الجونة لأن العالم بأكمله يعاني من كورونا لأن مهرجان الجونة اهتم كثير بالإجرائات الٱحترازية وقواعد التباعد والكمامات وعدد كبير من النجوم لم يحضروا في أول المهرجان بسبب كورونا بناء على تقسيمات معينة لمنع التكدس.نتيجة التحليل سلبي.بسبب تصوير حكاية "لازم أعيش" وأيضا من ضمن احتياطات المهرجان عدم حضور جميع الفنانين في يوم واحد.حسيت إنه عاجبني بس.فستان شيرين رضا وفستان أمينة خليل في حفل اختتام المهرجان.لسة هقرأ وأشوف حيث أني انتهيت من حكاية "لازم أعيش" في الأيام الماضية فقط.بعشق فاتن حمامة وزبيدة ثروت وسعاد حسني ولكن لا أعلم أي شخصية يمكنني تجسيدهاممكن أشارك في المسرح.