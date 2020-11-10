جامعة بنها عن قرار فصل 23 طالبًا بسبب الكمامة: رسالة للجميع

عقب ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها، على فضل 23 طالبًا من كلية العلوم بسبب عدم ارتداء الكمامة، قائلا:" هذا القرار يأتي في إطار تشديد متابعة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا على مستوى جميع الطلاب والإداريين وأعضاء هيئة التدريس"، مشيرًا إلى أن هذا القرار رغم أنه صعب، إلا أنه يصب في مصلحة الطلاب.





وتابع "الجيزاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن هذا القرار يرسل رسالة لكل الطلاب بأن المسائلة جادة، ولن يتم التسامح بوجود أحد من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس دون ارتداء الكمامة.



