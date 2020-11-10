"ليست تجربة لشخص محدد".. جميلة عوض تكشف لـ"الفجر الفني" استعدادها لحكاية "لازم أعيش"

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:51 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشفت الفنانة جميلة عوض عن كيفية استعدادها لدور مصابة بالبهاق في حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا".

وقالت "عوض" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنها تحدثت مع المخرجة والمؤلفة بخصوص الدور والطريقة المناسبة لتجسيد الشخصية.

وأوضحت "عرفت هما شايفين الدور إزاي وقرأت عن المرض وشاهدت أشخاصًا حقيقيين عانوا من هذا المرض وذهبت إلى ورشة تمثيل بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهتني في الميك أب وتحضيراته وتجسيد دور طفلة إلى أن تصل إلى سن الـ25 عام".

وتابعت "عوض" قائله أنها لم تكن تجسد معاناة شخص بعينه مع المرض ولكنها جلست مع أشخاص مختلفين مصابين بالبهاق,

يذكر أن الفنانة جميلة عوض أبهرت الجميع من خلال دورها في حكاية "لازم أعيش" والذي جسدت به دور مصابة بالبهاق وحقق نجاحا كبيرا.

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