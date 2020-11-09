الشاذلي يعلن إنطلاق المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف في شرم الشيخ

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ وعضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي للغوص عن إنطلاق فاعليات المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف مسافات قصيرة ومياة مفتوحة للمراحل السنية بدءاً من ١٥ سنة أولاد وبنات وحتى مرحلة العمومى رجال وسيدات بشرم الشبخ خلال الفترة من ١١ الى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ بشرم الشيخ.

يشارك فى البطولة ٢٤٠٠ سباحا وسباحة يمثلون عدد ٨٢ ناديا من أندية الاتحاد على مستوي الجمهورية.


الجدير بالذكر أن البطولة تحظى باهتمام القيادات التنفيذية بشرم الشيخ نظرا للعدد الكبير المشارك فيها على أرض السلام مدينة شرم الشيخ الساحرة .

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