عضو هيئة علماء السودان: الدين الإسلامي دين التسامح والمحبة والسلام

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الشيخ الدكتور محمد مصطفى الياقوتي، عضو هيئة علماء السودان والمفكر والداعية الإسلامي، إن نبيَّنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيَّ الرحمةِ جاء رحمة للعالمين كافة، رحمةٌ لأمته بدلالتهم على الخير وتحذيرهم من الشر، ورحمةٌ للكافرين؛ بدعوتهم لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ورحمةٌ للمخلوقات؛ بالإحسان إليها في حياتها.

وأضاف "الياقوتي"، خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، في برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الاثنين، أن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام وهو عقيدة قوية تضم جميع الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية، والسلام مبدأ من المبادئ التي عمق الإسلام جذورها في نفوس المسلمين، وأصبحت جزءًا من كيانهم، وهو غاية الإسلام في الأرض.

وتابع: "الإسلام والسلام يجتمعان في توفير السكينة والطمأنينة ولا غرابة في أن كلمة الإسلام تجمع نفس حروف السلم والسلام، وذلك يعكس تناسب المبدأ والمنهج والحكم والموضوع وقد جعل الله السلام تحية المسلم، بحيث لا ينبغي أن يتكلم الإنسان المسلم مع آخر قبل أن يبدأ بكلمة السلام، حيث قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «السلام قبل الكلام» وسبب ذلك أن السلام أمان ولا كلام إلا بعد الأمان وهو اسم من أسماء الله الحسنى.

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