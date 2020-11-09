عضو هيئة علماء السودان: مصر قلب العالم الإسلامي النابض

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قال الشيخ الدكتور محمد مصطفى الياقوتي، عضو هيئة علماء السودان والمفكر والداعية الإسلامي، إن مصر قلب العالم الإسلامي النابض، والأزهر الشريف له الريادة وبرهانها له المبرهنات وتثبته الدهور من خلال الأحداث المتعاقبة عبر الأزمنة، وهذا شئ ثابت.



وأضاف "الياقوتي"، خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، في برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الاثنين، أن رجال الدين مهمتهم في هذه المسألة توصيفها إرشادي وتحقيق المصالح ونبذ دواعي الفُرقة، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف قبل أزمة الإساءة للرسول الكريم ظل ممسكًا بملفات الدعوية والدفاع عن المسلمين ونبي المسلمين.



وتابع: "الأزهر الشريف بمثابة نجم الدنيا وهو الذي حوله تدور الأنظار وهو يُمثل أملًا كبيرًا في المسلمين الذين يطيقون لمثل هذه الإطلالات القوية"، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عبر بموضوعية وبقوة شديدة مدافعًاَ عن الرسول الكريم والإساءة له أثناء لقائه مع وزير خارجية فرنسا.



