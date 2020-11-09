أوسه يوقّع لعرب الرمل بدوري القسم الثالث





ويعد اللاعب أحد 1997 ولعب من قبل في صفوف غزل شبين، ثم رحل إعاره لميت خلف مطلع الموسم الماضي، قبل أن ينضم لصفوف عرب الرمل لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر.





وقام أوسه بالتوقيع للعرب في حضور عبد الله مأمون "أمين الصندوق" وإيهاب قاعود المدير الإداري، ومحروس عبد السميع، مدرب الحراس، وأسامه قمصان، لاعب غزل شبين الأسبق.





ويجيد أوسه المشاركة في مركزي المهاجم والجناح، ولعب في 22 مباراة خلال الموسم المنتهي مع فريق ميت خلف، وقدّم أداء متميز نال إشادة الكثيرين.





إنضم اللاعب أحمد عبد الرازق "أوسه" لصفوف فريق عرب الرمل، بدوري القسم الثالث، قادما من فريق نادي ميت خلف، استعداداً للموسم الجديد 2020-2021.