"الفكرة من 10 سنوات".. جميلة عوض تكشف عن بداية فكرة "لازم أعيش"
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:42 م
مي مرسي
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تحدثت الفنانة جميلة عوض عن دورها في حكاية "لازم أعيش" وتجسيدها دور مصابة بالبهاق.
وقالت "عوض" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن الفكرة جاءت من خلال المؤلفة نجلاء الحديدي حيث قابلت إحدى الشخصيات منذ 10 سنوات والتي سردت لها قصة حياتها مما جعلها تقرر القيام به كقصة مسلسل
وأضافت "عوض" أن حكاية "لازم أعيش" كان من المقرر أن تتم كفيلم ولكن انتهى الأمر بإقامتها كمسلسل 10 حلقات.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة جميلة عوض مشاركتها في حكاية "لازم أعيش" مع عدد من الفنانين وحقق نجاحا كبير وتصدر التريند فور عرضه.
وقالت "عوض" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن الفكرة جاءت من خلال المؤلفة نجلاء الحديدي حيث قابلت إحدى الشخصيات منذ 10 سنوات والتي سردت لها قصة حياتها مما جعلها تقرر القيام به كقصة مسلسل
وأضافت "عوض" أن حكاية "لازم أعيش" كان من المقرر أن تتم كفيلم ولكن انتهى الأمر بإقامتها كمسلسل 10 حلقات.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة جميلة عوض مشاركتها في حكاية "لازم أعيش" مع عدد من الفنانين وحقق نجاحا كبير وتصدر التريند فور عرضه.
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