أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عبر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن تمسكه بحلم تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا وقام بنشر صورة له بصحبة والده، عبر حسابه على الانستجرام، مساء اليوم الإثنين.





وكتب أمير معلقا على الصورة التي نشرها بصحبة والده:"كله خير والجاي أحلى وأقوى، وهوفر أي كلام وطاقة جوايا بعد يوم 27".





وخسر مرتضى منصور انتخابات مجلس النواب، عن دائرة ميت غمر، بعد أن احتل المركز الخامس في دائرة ميت غمر مسقط رأسه.



