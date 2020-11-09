أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 عبر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن تمسكه بحلم تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا وقام بنشر صورة له بصحبة والده، عبر حسابه على الانستجرام، مساء اليوم الإثنين.

وكتب أمير معلقا على الصورة التي نشرها بصحبة والده:"كله خير والجاي أحلى وأقوى، وهوفر أي كلام وطاقة جوايا بعد يوم 27". 

وخسر مرتضى منصور  انتخابات مجلس النواب، عن دائرة ميت غمر، بعد أن احتل المركز الخامس في دائرة ميت غمر مسقط رأسه.

يذكر أن الزمالك سيواجه يوم 27 نوفمبر الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر، بعدما صعد للمباراة النهائية على حساب نادي الرجاء المغربي.

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