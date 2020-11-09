خاص.. جميلة عوض تكشف عن أصعب المشاهد في حكاية "لازم أعيش"

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:41 م
جميلة عوض
جميلة عوض
مي مرسي
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كشفت الفنانة جميلة عوض عن أصعب المشاهد التي واجهتها في حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا".

وقالت جميلة عوض لـ"الفجر الفني" إن من أصعب المشاهد التي واجهتها في "لازم أعيش" هو دور المواجهة مع حاتم وهو أحمد خالد صالح وذلك عقب معرفته بأنها مريضة بهاق.

وتابعت "عوض" قائله أن المشهد الثاني أيضا هو زيارة حاتم لها في المستشفى عقب مشهد مواجهتها معه وأضافت "لم أشاهد المسلسل".

يذكر أن آخر أعمال جميلة عوض مشاركتها في حكاية "لازم أعيش" والذي شارك به عدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا.

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