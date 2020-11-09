جميلة عوض تكشف لـ"الفجر الفني" سبب إصابة الفنانين بكورونا عقب مهرجان الجونة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:23 م
جميلة عوض
جميلة عوض
مي مرسي
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كشفت الفنانة جميلة عوض عن سبب إصابة عدد كبير من فنانين مهرجان الجونة بفيروس كورونا وذلك بالرغم من الٱجرائات الاحترازية التي اتخذوها القائمين على المهرجان.

وقالت جميلة عوض في تصريح خالص لـ"الفجر الفني" إن المهرجان ليس له علاقة بإصابات الفنانين بفيروس كورونا ولكن يمكن أن تكون فعاليات غير رسمية خارج مهرجان الجونة أو عدم إلتزام البعض بالإجرائات.

وأضافت "عوض" قائله المهرجان اهتم كثيرا بالٱجرائات الاحترازية ضد فيروس كورونا من خلال الكمامات والتباعد بين الجميع.

يذكر أن آخر أعمال جميلة عوض مشاركتها في حكاية "لازم أعيش" والذي شارك به عدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا.

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