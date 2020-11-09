إيران تسجل 10 أكثر من إصابة جديدة بـ كورونا









أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 458 حالة وفاة و10,463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت الصحة الإيرانية في بيان: إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 692,949 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 38,749 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز".





وكانت السلطات الإيرانية فرضت قيودًا في جميع أنحاء البلاد، في إطار جهودها لمكافحة "الموجة الثالثة" من جائحة كورونا، لمدة شهر، والتي بموجبها يتم إغلاق جميع الأعمال غير الأساسية بدءًا من الساعة السادسة مساءًا.