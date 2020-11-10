شاهد.. تفاصيل استخراج سمكة حية من فم صياد في بني سويف

كشف مايكل إبراهيم بولس، نائب قسم جراحة الاستقبال في مستشفى بني سويف التخصصي، تفاصيل استخراج سمكة حية من مدخل القصبة هوائية لصياد.





وقال "بولس" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "فوجئنا برجل يعاني من ضيق في التنفس، وتم إدخاله إلى غرفة العناية المركزة وبمجرد التعامل مع الحالة اكتشفت وجود جسم يتحرك".





وأضاف: "السمكة كانت تتحرك داخل زوره، وكانت موجودة في أول جزء من القصبة الهوائية، وكانت ماسكة الأحبال الصوتية، وتحرك السمكة داخله هو السبب في أنه فضل عايش لغاية ما وصل إلى المستشفى"، مؤكدًا أن حالة المريض مستقرة حاليًا ويستطيع الحديث ولم تترك أي أثر عليه.



