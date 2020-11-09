حارس تلا ينضم للزرقا مقابل 50 ألف جنية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزرقا على توقيع حارس مرمى مركز شباب تلا، محمد أشرف ماندو، لتدعيم صفوفه، استعداداً للموسم المقبل من منافسات مسابقة دوري القسم الثاني.

ويعد ماندو من مواليد 1997 وإنضم لتلا قبل موسمين، قادما من بلدية المحلة، كما لعب من قبل لغزل المحلة، ونجح في لفت الأنظار إلية خلال تواجدة مع فريق تلا، وتلقى أكثر من عرض بالقسم الثاني، قبل أن يحسم وجهته المقبلة، بالتوقيع للزرقا، في حضور سمير موسى رئيس النادي الدمياطي.

ويشارك اللاعب في تدريبات الزرقا تحت قيادة المدير الفني طارق الصاوي، استعداداً للموسم المقبل.

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