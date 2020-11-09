سجنه الاحتلال البريطاني.. ما لا تعرفه عن حمدي أحمد في يوم ميلاده

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحل اليوم التاسع من شهر نوفمبر ذكرى ميلاد الفنان حمدي أحمد والذى رحل عن عالمنا عام 2016، وقدم الكثير من الروائع الفنية التى رسخت اسمه فى أذهان الجمهور.

وفى السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" محطات عن الراحل حمدي أحمد.

*تخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1961، وكان أيضًا يدرس بكلية التجارة، ولكنه ترك كلية التجارة واستمر بمعهد الفنون المسرحية.

*سجنته قوات الاحتلال البريطاني في مصر عام 1949 وكان عمره 16 سنة لمشاركته في المظاهرات الاحتجاجية ضد الاحتلال البريطاني لمصر.

* حدث خلاف بين حمدي أحمد والنجمة شادية بعدما شارك في بطولة مسرحية ريا وسكينة، حيث اعترض على التصفيق لها حينما كان الجمهور يحييها لمدة تقارب الـ10 دقائق، وحينها فلتت كلمة منه، قائلا: "على إيه كل ده.. ما تخلصينا بقي"، الأمر الذي لم تغفره الراحلة، وكان قرارها بأنها لم تكمل المشاركة في المسرحية مادام حمدي أحمد بها، وتم الإستعانة بعد ذلك بالفنان حسين الشربيني لشهور قليلة، وبعد ذلك أحمد بدير، الذي حقق نجاحا كبيرا، وكانت "ريا وسكينة" بوابته للنجومية.

*وقدم حمدي أحمد خلال مشواره الفني ما يقرب من 200 عملاً. وكان دائماً قريباً من الجمهور بفضل موهبته وأداؤه المتميز ، وشارك في بطولة العديد من الأفلام وحقق خلالها نجاحات ساحقة أبرزها "القاهرة 30 " و"أنف وثلاث عيون" و"الأرض" و"حادثة شرف" وهو والنساء".

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