قفزة كبيرة في أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
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حققت أسعار النفط قفزة كبيرة بنهاية التعاملات اليوم الاثنين، مع أنباء إيجابية بشأن لقاح كورونا، وبعد فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية.

وصرحت شركتا "فايزر" و "بيونتيك" بأن بيانات المرحلة الأخيرة من التجارب تظهر أن لقاح كورونا فعّال بنسبة تزيد عن 90 بالمائة في الوقاية من العدوى.

وعزز فوز بايدن بالسباق الرئاسي شهية المخاطرة، ما عوض المخاوف بشأن تأثير استمرار تفشي كورونا على الطلب.

ويأمل المستثمرون أن يفي بايدن بتعهده باحتواء أزمة كورونا، وبالتالي يزيح أكبر عقبة في طريق تعافي أسعار النفط.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر  بنحو 8.5 بالمائة إلى 40.29 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:35 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير  بنسبة 7.5 بالمائة إلى 42.41 دولار للبرميل.

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