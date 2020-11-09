أستاذ علم الاجتماع: رفع الوعي انخفض لدى جميع المستويات

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قالت الدكتورة سوسن فايد، استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، إن استشعار المواطن بالخطر بدأ يضعف، فضلا عن انخفاض أعداد الإصابات والوفيات.



وأضافت الدكتورة سوسن فايد، خلال حوارها على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن رفع الوعي انخفض لدى جميع المستويات، خاصة أنه مرتبط ارتباط وثيق باستشعار الخطر.



وتابعت: لابد أن يكون المواطن على درجة كبيرة من الوعي والخوف على نفسه وإصابته أو إصابة أسرته بنقل العدوى لهم، لافتة إلى أن الشائعات لها غرض وبعد سياسي للمجتمع المصري بأننا مستهدفين، ولابد من إعمال العقل والانتقاء والحذر.

