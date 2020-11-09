البورصات الأوروبية تنهي التعاملات على ارتفاع بدعم من لقاح كورونا

انهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بدعم من أنباء إيجابية بشأن لقاح كورونا.





وقادت أسهم قطاع السيارات مكاسب جميع القطاعات والبورصات الأوروبية بعدما ارتفعت بنحو 12 بالمائة.





وانتعشت الأسهم الأوروبية مع مكاسب الأسواق العالمية خلال التعاملات على خلفية إعلان شركة "فايزر" أنه اللقاح المحتمل ضد كورونا بالتعاون مع "بيونتيك" أظهر نتائج فعّالة بأكثر من 90 بالمائة للوقاية من الفيروس.





وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية فوز بايدن بالسباق الرئاسي، في حين تعهد دونالد ترامب باللجوء إلى المحكمة العليا.





وعند إغلاق التعاملات، صعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 4 بالمائة ليصل إلى 380.99 نقطة، كما ارتفع "فوتسي" البريطاني بنسبة 4.7 بالمائة إلى 6186.2 نقطة.





فيما ارتفع المؤشر "داكس" الألماني بنسبة 4.9 بالمائة إلى 13095.9 نقطة، وصعد "كاك" الفرنسي بنحو 7.6 بالمائة إلى 5336.3 نقطة.