الأهلي يستقر على رحيل هذا الثنائي لضم «سيرينو»

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر مسؤولو النادي الأهلي على رحيل الثنائي جيرالدو وأليو بادجي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، من أجل إفساح المجال للتعاقد مع جاستن سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب إفريقي.

رحيل بادجي وجيرالدو عن الأهلي 

ومن المنتظر أن يعلن مسؤولو النادي الأهلي، في الفترات المقبلة عن حرير الثنائي آليو بادجي وجيرالدو من أجل التعاقد مع بدر بنون، المدافع المغربي الذي سينضم للفريق قادمًا من الرجاء المغربي.

من جانبه يخطط مسؤولو النادي الأهلي، لإنهاء صفقة جاستن سيرينو نجم فريق صن داونز الجنوب إفريقي خلال الفترة المقبلة

ولا تزال المفاوضات بين النادي الأهلي ونظيره الجنوب أفريقي صن داونز مستمرة من أجل الحصول على خدمات المهاجم الأوروجوياني سيرينو.

وتتوقف الصفقة حاليًا على التوصل لاتفاق على التفاصيل المالية بين مسؤولي النادي الأهلي وإدارة صن داونز الجنوب إفريقي، سواء القيمة أو طريقة الدفع.


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