وزير المالية: قدمنا 3 مليارات جنيه للعمالة الموقتة في ظل أزمة كورونا.. ومستمرون

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوضع الاقتصادي المستقر لمصر، في ظل جائحة كورونا دفع صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، معقبًا: "الوضع الاقتصادي المصري أقنع صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لمعدل النمو المصري، فخلال محادثاتنا مع صندوق النقد الدولي، قدرنا معدل نمو الاقتصاد المصري بنحو 2%".



وأضاف "معيط"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن إيرادات الموازنة شهدت إرتفاعًا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي يقدر بنحو 18.4% مقارنة بذات الفترة من العام المنقضي.



وكشف الوزير عن إرتفاع ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14.1% بسبب الإصلاحات الضريبية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7.5% مقابل 7.9% خلال العام المالي الماضي.



وتابع أنه الدولة تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي إلي 85% مقابل 87% خلال العام المالي الماضي، بالاضافة إلى إستهداف تحقيق فائض أولي للموازنة العامة بنسبة 0.5%".



وأكد أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تحقيق معدلات نمو تتراوح مابين 2.8-3.5% متوقعًا تحقيق معدل نمو 3.3% خلال العام المالي متابعًا: "من المتوقع تحقيق معدل نمو 3.3% خلال العام المالي الحالي".



وأفاد أن الدروس المستفادة من جائحة "كورونا" أسهمت في تعزيز سياسات الاستعداد دومًا لازمات محتملة، معقبًا: "أزمة كورونا علمتنا الاستعداد دائما لحدوث أزمات، وبالتالي توفير الاحتياجات ولابد علينا من زيادة قدراتنا بعد كورونا الصناعية والزراعية وغيرها".



ولفت إلى أن إنتهاج سياسة الاستعداد للازمات والجاهزية لها كانت دائمًا نصيحة مستمرة للرئيس السيسي، مستطردًا: " رئيس الجمهورية دائما ينصحنا بالاستعداد دائما لحدوث الأزمات الرئيس، كان بيقولنا دائمًا لو سمحتم خليكم طول الوقت جاهزين، ممكن تحصل أي حاجة وأنا كنت وقتها بستغرب، وكنت بقله ياسيادة الرئيس شوية كده، حتى جائت كورونا وإفتكرت كلام الرئيس وقتها، وشفنا طيارات في العالم بتتخطف بما تحملة من مستلزمات الغذاء وإتعلمت أن القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود ".



وكشف الوزير أنه بفضل الاصلاح الاقتصادي والجاهزية لإمتصاص الازمات والاستعداد الكفء لها استطاعت الحكومة الوفاء بإلتزامتها الخارجية حتى في رغم أزمة كورونا، معقبًا: "أوفينا بكافة التزاماتنا الخارجية في ظل أزمة كورونا فنجحنا كوزارة المالية فقط بدون الدولة ككل لان هناك بيانات البنك المركزي والجهات الاخرى تمكنا كوازرة مالية من سداد ما يتراوح ما بين 4 و5 مليارات دولار من إلتزامتنا في ظل أزمة كورونا".



وحول دعم القطاعات المتضررة مثل العمالة المؤقتة والصادرات، قال الوزير: "قدمنا 3 مليارات جنيه للعمالة الموقتة في ظل أزمة كورونا ومستمرون في تنفيذ ذلك، بالاضافة لسداد نحو 4 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال أزمة كورونا حيث ان قطاع الصادرات تضرر جراء جائحة كورونا ".



وكشف الوزير أنه سيتم الاستمرار في صرف دعم الصادرات بقيمة 19 مليار جنيه خلال الشهور الجاريه إعتبارًا من نوفمبر الجاري كاشفًا أن نحو 400 شركة تقدمت بالفعل لصرف دعم الصادرات".



وشدد الوزير أن الحكومة دعمت عددًا من القطاعات المتضررة عبر تأجيل تحصيل الضرائب وذلك تخفيفا من تداعيات أعباء أزمة كورونا".

