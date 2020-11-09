وزير المالية: قدمنا 3 مليارات جنيه للعمالة الموقتة في ظل أزمة كورونا.. ومستمرون

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوضع الاقتصادي المستقر لمصر، في ظل جائحة كورونا دفع صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، معقبًا: "الوضع الاقتصادي المصري أقنع صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لمعدل النمو المصري، فخلال محادثاتنا مع صندوق النقد الدولي، قدرنا معدل نمو الاقتصاد المصري بنحو 2%".

وأضاف "معيط"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن إيرادات الموازنة شهدت إرتفاعًا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي يقدر بنحو 18.4% مقارنة بذات الفترة من العام المنقضي.

وكشف الوزير عن إرتفاع ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14.1% بسبب الإصلاحات الضريبية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7.5% مقابل 7.9% خلال العام المالي الماضي.

وتابع أنه الدولة تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي إلي 85% مقابل 87% خلال العام المالي الماضي، بالاضافة إلى إستهداف تحقيق فائض أولي للموازنة العامة بنسبة 0.5%".

وأكد أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تحقيق معدلات نمو تتراوح مابين 2.8-3.5% متوقعًا تحقيق معدل نمو 3.3% خلال العام المالي متابعًا: "من المتوقع تحقيق معدل نمو 3.3% خلال العام المالي الحالي".

وأفاد أن الدروس المستفادة من جائحة "كورونا" أسهمت في تعزيز سياسات الاستعداد دومًا لازمات محتملة، معقبًا: "أزمة كورونا علمتنا الاستعداد دائما لحدوث أزمات، وبالتالي توفير الاحتياجات ولابد علينا من زيادة قدراتنا بعد كورونا الصناعية والزراعية وغيرها".

ولفت إلى أن إنتهاج سياسة الاستعداد للازمات والجاهزية لها كانت دائمًا نصيحة مستمرة للرئيس السيسي، مستطردًا: " رئيس الجمهورية دائما ينصحنا بالاستعداد دائما لحدوث الأزمات الرئيس، كان بيقولنا دائمًا لو سمحتم خليكم طول الوقت جاهزين، ممكن تحصل أي حاجة وأنا كنت وقتها بستغرب، وكنت بقله ياسيادة الرئيس شوية كده، حتى جائت كورونا وإفتكرت كلام الرئيس وقتها، وشفنا طيارات في العالم بتتخطف بما تحملة من مستلزمات الغذاء وإتعلمت أن القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود ".

وكشف الوزير أنه بفضل الاصلاح الاقتصادي والجاهزية لإمتصاص الازمات والاستعداد الكفء لها استطاعت الحكومة الوفاء بإلتزامتها الخارجية حتى في رغم أزمة كورونا، معقبًا: "أوفينا بكافة التزاماتنا الخارجية في ظل أزمة كورونا فنجحنا كوزارة المالية فقط بدون الدولة ككل لان هناك بيانات البنك المركزي والجهات الاخرى تمكنا كوازرة مالية من سداد ما يتراوح ما بين 4 و5 مليارات دولار من إلتزامتنا في ظل أزمة كورونا".

وحول دعم القطاعات المتضررة مثل العمالة المؤقتة والصادرات، قال الوزير: "قدمنا 3 مليارات جنيه للعمالة الموقتة في ظل أزمة كورونا ومستمرون في تنفيذ ذلك، بالاضافة لسداد نحو 4 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال أزمة كورونا حيث ان قطاع الصادرات تضرر جراء جائحة كورونا ".

وكشف الوزير أنه سيتم الاستمرار في صرف دعم الصادرات بقيمة 19 مليار جنيه خلال الشهور الجاريه إعتبارًا من نوفمبر الجاري كاشفًا أن نحو 400 شركة تقدمت بالفعل لصرف دعم الصادرات".

وشدد الوزير أن الحكومة دعمت عددًا من القطاعات المتضررة عبر تأجيل تحصيل الضرائب وذلك تخفيفا من تداعيات أعباء أزمة كورونا".

أخبار تهمك

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الكاف يعلن مواعيد مباريات الاهلي والزمالك في دور ال32 للنسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يُخطر نجمي الفريق بالعودة من الإعارة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل هذا الثنائي لضم «سيرينو»

منذ 36 دقيقة

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ حوالي 9 ساعات

ساسي يضع شرطًا وحيدًا للتجديد للزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على ضم نجم الفراعنة

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي في طريقه للرحيل

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 21 ساعة

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:04 م

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

الأهلي يُخطر نجمي الفريق بالعودة من الإعارة

09:30 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

01:36 م

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على ضم نجم الفراعنة

07:30 م

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

03:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض