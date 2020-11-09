سيلتا فيغو يعلن إقالة مدربه بسبب تراجع النتائج

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:27 م
وكالات
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أقال نادي سيلتا فيغو في بيان اليوم الإثنين، المدرب أوسكار غارسيا بعد بداية محبطة لموسم 2020-2021 في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وحقق سيلتا فوزاً واحداً في 9 مباريات هذا الموسم وبعد تعادله 1-1 مع إلتشي الصاعد للأضواء أصبح في المركز 17 بالدوري برصيد سبع نقاط.

وقال النادي: "أوسكار غارسيا لم يعد مدرباً لسيلتا وكذلك طاقمه المساعد".

وعين أوسكار (47 عاماً) لاعب برشلونة السابق مدرباً لسيلتا في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، عقب إقالة فران إسكريبا الذي أقيل بعد أن ساعد الفريق في البقاء بالدرجة الأولى منهيا الموسم الماضي في المركز 17.

وأضاف سيلتا: "ينقل النادي امتنانه الصادق للمدرب الكاتالوني وطاقمه للعمل والاحترافية والجهد خلال فترته في سيلتا".

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