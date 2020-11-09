رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: بيع 50 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان الجديد حتى الآن (فيديو)

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قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه حتى الآن تم بيع 50 ألف كراسة شروط لوحدات الإسكان الاجتماعي، مناشدة المواطنين بعدم التزاحم حفاظًا على الإجراءات الاحترازية.



وأضاف "مي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن طرح كراسات الشروط في مكاتب البريد مستمر حتى نهاية الشهر ولذلك لا داعي للتزاحم حفاظًا على الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار جائحة كورونا.



وأشارت إلى أن طرح الـ125 وحدة في 14 مدينة من أبرزها أكتوبر الجديدة و6 أكتوبر وبدر وحدائق العاصمة والعاشر من رمضان والسادات الجديدة وأسوان الجديدة ومعظم محافظات الجمهورية الجديدة، مؤكدة أنه سيتم تغطية جميع كراسات الشروط لوحدات الإسكان حتى تكفي جميع المتقدمين.



وتابع "نستهدف الأقل دخلًا بهدف زيادة الدعم لمحدودي الدخل، وسعر متر الوحدة في هذه الوحدات تصل إلى 3100 جنيه في حين يصل سعر المتر في الإسكان المتوسط إلى 4700 جنيه، ومساحات الوحدات لأصحاب الدخل المحدود ما بين 75 متر إلى 90 متر في حين أن مساحات الإسكان تتراوح ما بين 100، 110 و120 متر".





وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء هاني يونس، عن فتح باب الحجز على الوحدات السكنية لعدد 125 ألف وحدة سكنية، يتم طرحها بناء على تكليفات عبد الفتاح السيسي، الذي أمر بإنشاء عدد من الوحدات السكنية للشباب ومحدودي الدخل.



ثم أوضح “يونس” ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدفعة الأولى التي أمر بها الرئيس السيسي تضم 100 ألف وحدة سكنية لشريحة محدودي الدخل ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، والـ 25 ألف وحدة أخرى لشريحة متوسطى الدخل.



كما كشف المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الوحدات يتم طرحها بالتشطيب الكامل، وتغطي معظم أنحاء الجمهورية، ليتمكن الأهالي من كل المحافظات التقديم والحصول على الوحدة السكنية التي يتراوح مساحتها من 75 متر و90 متر مربع.



مؤكدا أن يتم الحصول على الوحدة بعد سحب كراسة الشروط، وانطباق الشروط المحددة على المتقدم وهي عدم الحصول على وحدة سكنية أو قرض إسكان تعاوني من الدولة أوامتلاك وحدة سكنية أخرى، ولا يزيد دخلة عن 4000 جنية شهريا اذا كان عازب و6000 جنية اذا كان متزوج.