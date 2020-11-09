عرب الرمل يتعاقد مع مهاجم جمهورية شبين استعداداً للقسم الثالث

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي عرب الرمل، الإستعداد للموسم الجديد من منافسات دوري القسم الثالث، 2020-2021.

ونجح مسؤولو عرب الرمل، في ضم اللاعب محمد سعيد "بوجي" مهاجم فريق جمهورية شبين والغزل، البالغ من العمر 23 سنه، لتدعيم صفوفة، استعداداً للموسم الجديد.

ويستعد فريق عرب الرمل، لخوض عدد من المباريات الودية، لتجهيز لاعبيه، قبل إنطلاق منافسات الموسم المقبل، نهاية الشهر الحالي.

كما قام عرب الرمل، بتجديد التعاقد مع الثنائي شكري ابراهيم، ومحمود عاطف بيبو، لمدة موسمين.

وقام اللاعبين بالتوقيع على عقود عرب الرمل، محروس عبد السميع مدرب حراس المرمى، وعبد الله مأمون المشرف على الفريق، وإيهاب قاعود المدير الإداري، ويوسف الأزهري المدير الفني للنادي المنوفي.

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