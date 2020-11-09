لإتهامهم بفرض سيطرة وترويع المواطنين.. حبس 3 اشقاء "أشقياء" ببني سويف (فيديو)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أمرت نيابة بني سويف بحبس 3 أشقاء 15يومًا علي ذمة التحقيقات في إتهامهم بتخريب الممتلكات وترويع المواطنين وإستخدام أسلحة بيضاء في فرض السيطرة وفرض اتاوات فضلا عن أعمال البلطجة والإصابات التي احدثوها في بعض الأهالي بمدينة بني سويف.

وكان شارع حلمي الملط وسط مدينة بني سويف شهد أحداثا مؤسفة تسبب فيها 3 من الشباب الأشقياء الأشقاء من قاطني نفس الشارع بعد أن شرعوا في إستخدام السيوف علي شاكلة حروب الجاهلية في ترويع الآمنين وتخريب وتحطيم السيارات وإصابة بعض أصحاب المحلات من أجل فرض السيطرة وجمع الإتاوات قبل أن تهرع قوات الشرطة ورجال البحث الجنائي في القبض علي المتهمين الثلاث وضبط الأسلحة المستخدمه في أعمال البلطجةوتقديمهم للتيابة بعد تحرير المحاضر اللازمة.

وكان اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف تلقي إخطارا من العقيد وليد طاحون مفتش مباحث البندر بقيام 3 من الأشقياء بأعمال بلطجة وفرض السيطرة وتحطيم ممتلكات بشارع حلمي الملط فأمر مراد بسرعة تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين والاسلحة المستخدمة وتعيين حراسات داخل الشارع.

وتمكن الرائد شريف جمال من قسم شرطة البندر والقوة المعاونه له من ضبط المتهمين والتي تبين من تحريات المباحث ان بياناتهم كالتالي: "محمد م.ع" عاطل 24 عاما وأشقاءه "أحمد" بدون عمل، 20 عاما و"عبد الله" بدون عمل، 18 عاما.

كما دلت التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة علي قيام المتهمين بتحطيم سيارات الأهالي والتعدي بالاسلحة علي الاهالي والشروع في قتل أحد أصحاب الورش وترويع وترهيب المارة.

واتهم كل من "هـ. ع ر" صاحب محل كماليات، "ب أ م" صاحب محل لتصليح السيارات وشقيقه م أ م مهندس كهربا وشقيقته وأ ن وكذلك م ج س موظف والعديد من الأهالي الأشقاء الثلاثة بأعمال البلطجة والترويع واستخدام الاسلحة في فرض السيطرة بينما وجهت النيابة تهمة الشروع في قتل المبلغ الثاني للمتهمين بعد أن إنهالوا عليه ضربا بالسيوف وذلك عقب تفريغ الكاميرات وتحريات البحث الجنائي وسماع أقوال الشهود

وتحرر المحضر رقم 17636 لسنة 2020 جنح قسم بني سويف بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
لإتهامهم بفرض سيطرة وترويع المواطنين.. حبس 3 اشقاء "أشقياء" ببني سويف (فيديو)
لإتهامهم بفرض سيطرة وترويع المواطنين.. حبس 3 اشقاء "أشقياء" ببني سويف (فيديو)
لإتهامهم بفرض سيطرة وترويع المواطنين.. حبس 3 اشقاء "أشقياء" ببني سويف (فيديو)
لإتهامهم بفرض سيطرة وترويع المواطنين.. حبس 3 اشقاء "أشقياء" ببني سويف (فيديو)
لإتهامهم بفرض سيطرة وترويع المواطنين.. حبس 3 اشقاء "أشقياء" ببني سويف (فيديو)
لإتهامهم بفرض سيطرة وترويع المواطنين.. حبس 3 اشقاء "أشقياء" ببني سويف (فيديو)
لإتهامهم بفرض سيطرة وترويع المواطنين.. حبس 3 اشقاء "أشقياء" ببني سويف (فيديو)
لإتهامهم بفرض سيطرة وترويع المواطنين.. حبس 3 اشقاء "أشقياء" ببني سويف (فيديو)
لإتهامهم بفرض سيطرة وترويع المواطنين.. حبس 3 اشقاء "أشقياء" ببني سويف (فيديو)
لإتهامهم بفرض سيطرة وترويع المواطنين.. حبس 3 اشقاء "أشقياء" ببني سويف (فيديو)
لإتهامهم بفرض سيطرة وترويع المواطنين.. حبس 3 اشقاء "أشقياء" ببني سويف (فيديو)
لإتهامهم بفرض سيطرة وترويع المواطنين.. حبس 3 اشقاء "أشقياء" ببني سويف (فيديو)

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