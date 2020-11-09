"الباز": الإخوان أخطر على العالم من وباء كورونا (فيديو)

"الباز": الإخوان أخطر على العالم من وباء كورونا (فيديو)
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:01 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن جماعة الإخوان الإرهابية وباء سرطاني أخطر على العالم من وباء كورونا.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الشرطة في النمسا خلال الأيام الماضية اقتحمت 60 موقع لجمعيات إسلامية بعضها تابع للاخوان وحماس، منوها أن تحرك النمسا ليس مرتبط فقط بالحادث الإرهابي الواقع في فيينا.
ولفت "الباز"، إلى أن الاخوان جماعة سرطانية، ولديها انتشار غير طبيعي في دول العالم، لأن فكرة الجماعة قائمة على أستاذية العالم، وعودة الخلافة.
وتابع: "الناس كانت مستغربة الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لمواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، بعد التحفظ على أموالها، وغلق مقراتها، والآن نجد النمسا تقوم بنفس الأمر، لأن الأمر هنا متعلق بأمن النمسا".
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الشرطة في النمسا خلال الأيام الماضية اقتحمت 60 موقع لجمعيات إسلامية بعضها تابع للاخوان وحماس، منوها أن تحرك النمسا ليس مرتبط فقط بالحادث الإرهابي الواقع في فيينا.
ولفت "الباز"، إلى أن الاخوان جماعة سرطانية، ولديها انتشار غير طبيعي في دول العالم، لأن فكرة الجماعة قائمة على أستاذية العالم، وعودة الخلافة.
وتابع: "الناس كانت مستغربة الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لمواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، بعد التحفظ على أموالها، وغلق مقراتها، والآن نجد النمسا تقوم بنفس الأمر، لأن الأمر هنا متعلق بأمن النمسا".