"الباز": الإخوان أخطر على العالم من وباء كورونا (فيديو)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن جماعة الإخوان الإرهابية وباء سرطاني أخطر على العالم من وباء كورونا.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الشرطة في النمسا خلال الأيام الماضية اقتحمت 60 موقع لجمعيات إسلامية بعضها تابع للاخوان وحماس، منوها أن تحرك النمسا ليس مرتبط فقط بالحادث الإرهابي الواقع في فيينا.

ولفت "الباز"، إلى أن الاخوان جماعة سرطانية، ولديها انتشار غير طبيعي في دول العالم، لأن فكرة الجماعة قائمة على أستاذية العالم، وعودة الخلافة.

وتابع: "الناس كانت مستغربة الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لمواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، بعد التحفظ على أموالها، وغلق مقراتها، والآن نجد النمسا تقوم بنفس الأمر، لأن الأمر هنا متعلق بأمن النمسا".

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