استبعاد عوار من قائمة فرنسا بسبب الإصابة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
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أكد ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، أن حسام عوار نجم فريق ليون، لن يتواجد في قائمة الديوك الفرنسية، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا رفقة فريقه.

وتخوض فرنسا مباراة دولية ودية الأربعاء ضد فنلندا، ثم تحل على البرتغال في 14 الشهر الحالي في لشبونة ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، قبل أن تستضيف كرواتيا في 17 الحالي في باريس في الجولة السادسة والأخيرة.

وكان ديشان استدعى عوار بدلا من نبيل فقير لاعب ريال بيتيس الإسباني الذي تعرض لإصابة في ركبته اليسرى، قبل أن يصاب الجزائري الأصل بدوره في فخذه في المباراة أمام سانت اتيان في الدوري المحلي يوم الأحد.

وقال ديشان خلال المؤتمر الصحافي إنه "بعد أن خضع عوار للفحوص بشأن الإصابة التي تعرض لها أمس، قررنا أن نبقيه مع ليون".

وأضاف المدرب أنه لن يحل أي لاعب بدلا من عوار (22 عامًا) الذي خاض أولى مبارياته مع منتخب الديوك في تشرين الأول/أكتوبر الفائت في مباراة ودية أمام اوكرانيا (7-1).

وكان ديشان استدعى مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي على الرغم من غيابه عن صفوف فريقه بسبب الإصابة، فيما غاب لاعب وسط رين إدواردو كامافينغا ومدافعا ريال مدريد الإسباني فيرلان مندي ولايبزيغ الألماني دايو اوباميكانو.

وتتقاسم فرنسا والبرتغال صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط لكل منهما.                                                      

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