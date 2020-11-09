باحث في علم الفيروسات: منظمة الصحة العالمية سوف توافق على أي لقاح فعال بنسبة 50%

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إسلام حسين، باحث متخصص في علم الفيروسات، إن إعلان الصحة العالمية عن فعالية لقاح "فايزر" بحلول مارس 2021 هو نتائج مبشرة للغاية بأن هناك حلول في المستقبل القريب للقضاء على فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور إسلام حسين، خلال لقائه عبر سكايب على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن منظمة الصحة العالمية سوف توافق على أي لقاح فعال بنسبة 50%، ويتم استخدام اللقاح على المصابين بأعراض طفيفة.

وأوضح أننا نطمح بأن اللقاح يقي من العدوى الطفيفة، وليست الحالة الشديدة، لافتًا إلى أن اللقاح الفعال يوفر وقاية ضد العدوى، أما لقاح "فايزر" يقلل من الأعراض الخفيفة، وقدرته على الوقاية ضد المرض الخفيف بنسبة 50%.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100342 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 239 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 109201 حالة من ضمنهم 100342 حالة تم شفاؤها، و6368 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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