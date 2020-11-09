روابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2020 وخطوات بسيطة للتأكد من صحتها

فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2020، أعلنت شركات الكهرباء التسعة والمنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية عن إتاحة الاستعلام عنها لجميع المواطنين وذلك برقم الاشتراك أو برقم العداد، ويمكن الآن لجميع عملاء الشركات التسعة لتوزيع الكهرباء معرفة فاتورة الكهرباء الشهرية عن شهر نوفمبر 2020، كذلك فإنه يمكن للمواطنين دفع فاتورة الكهرباء أيضاً إلكترونياً، من ذات الموقع الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء التابع لها عداد الكهرباء، وسوف نتناول في السطور التالية روابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء، وأيضاً كيفية سدادها إلكترونياً.





خطوات التأكد من صحة قيمة فاتورة الكهرباء ومتي يتم التقدم بشكوى للشركة التابع لها العداد





يمكن الآن لجميع المواطنين المشتركين بأي شركة من شركات توزيع الكهرباء التسعة، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية لشهر نوفمبر 2020 من خلال الرابط الإلكتروني لشركة الكهرباء التابع لها عداد الكهرباء، وهناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب القيام بها للتأكد من صحة فاتورة الكهرباء وهذه الخطوات هي:-





1- الاطلاع جيداً على فاتورة الكهرباء وأخذ قيمة القراءة الحالية المدونة بالفاتورة.





2- يتم مقارنة قيمة القراءة الحالية بالقراءة الفعلية المسجلة بعداد الكهرباء، في حالة ما إذا كان هناك اختلاف بالزيادة أي أن القيمة المدونة بفاتورة الكهرباء والتي على أساسها تم احتساب فاتورة الكهرباء أعلي بكثير من قيمة القراءة الفعلية الموجودة بعداد الكهرباء، يتم التقدم بشكوى إلى شركة الكهرباء التابع لها عداد الكهرباء بأن قيمة الفاتورة مغالي فيها بسبب عدم صحة القراءة الحالية المدونة بعداد الكهرباء وهو ما أدي إلى الدخول في شريحة أعلي للكهرباء.





روابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشركات الكهرباء





للاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر، قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء التابع لها عداد الكهرباء ثم اختيار المحافظة ورقم الاشتراك وذلك عبر الروابط الآتية:







