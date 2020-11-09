روابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2020 وخطوات بسيطة للتأكد من صحتها

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:49 م
فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر
فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر
Advertisements
روابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2020 وخطوات بسيطة للتأكد من صحتها

فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2020، أعلنت شركات الكهرباء التسعة والمنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية عن إتاحة الاستعلام  عنها لجميع المواطنين وذلك برقم الاشتراك أو برقم العداد، ويمكن الآن لجميع عملاء الشركات التسعة لتوزيع الكهرباء معرفة فاتورة الكهرباء الشهرية عن شهر نوفمبر 2020، كذلك فإنه يمكن للمواطنين دفع فاتورة الكهرباء أيضاً إلكترونياً، من ذات الموقع الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء التابع لها عداد الكهرباء، وسوف نتناول في السطور التالية روابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء، وأيضاً كيفية سدادها إلكترونياً.

خطوات التأكد من صحة قيمة فاتورة الكهرباء ومتي يتم التقدم بشكوى للشركة التابع لها العداد

يمكن الآن لجميع المواطنين المشتركين بأي شركة من شركات توزيع الكهرباء التسعة، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية لشهر نوفمبر 2020 من خلال الرابط الإلكتروني لشركة الكهرباء التابع لها عداد الكهرباء، وهناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب القيام بها للتأكد من صحة فاتورة الكهرباء وهذه الخطوات هي:-

1- الاطلاع جيداً على فاتورة الكهرباء وأخذ قيمة القراءة الحالية المدونة بالفاتورة.

2- يتم مقارنة قيمة القراءة الحالية بالقراءة الفعلية المسجلة بعداد الكهرباء، في حالة ما إذا كان هناك اختلاف بالزيادة أي أن القيمة المدونة بفاتورة الكهرباء والتي على أساسها تم احتساب فاتورة الكهرباء أعلي بكثير من قيمة القراءة الفعلية الموجودة بعداد الكهرباء، يتم التقدم بشكوى إلى شركة الكهرباء التابع لها عداد الكهرباء بأن قيمة الفاتورة مغالي فيها بسبب عدم صحة القراءة الحالية المدونة بعداد الكهرباء وهو ما أدي إلى الدخول في شريحة أعلي للكهرباء.

روابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشركات الكهرباء

للاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر، قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء التابع لها عداد الكهرباء ثم اختيار المحافظة ورقم الاشتراك وذلك عبر الروابط الآتية:


يذكر بأنه منذ شهر يوليو الماضي قامت وزارة الكهرباء برفع أسعار شرائح الكهرباء في إطار خطة وزارة لرفع الدعم عن الكهرباء وهو ما أدي إلى حدوث ارتفاعات كبيرة في فواتير الكهرباء.

روابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2020 وخطوات بسيطة للتأكد من صحتها

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر طريقة عداد كهرباء كودي الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

أخبار تهمك

الأهلي يُخطر نجمي الفريق بالعودة من الإعارة

منذ ساعة و 7 دقيقة

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على ضم نجم الفراعنة

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 20 ساعة

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 21 ساعة

الكاف يعلن مواعيد مباريات الاهلي والزمالك في دور ال32 للنسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

ساسي يضع شرطًا وحيدًا للتجديد للزمالك

منذ 36 دقيقة

نجم الأهلي في طريقه للرحيل

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الكهرباء: أتابع يوميًا شكاوى الفواتير.. ومن حق أى مواطن التظلم

استعلم عن فاتورة كهرباء شهر مارس 2019 وطريقة السداد عبر الإنترنت

اعرف فاتورة كهرباء شهر مارس 2019.. وأسهل طريقة سداد عبر الإنترنت

استعلم عن فاتورة مياه شهر مايو 2019.. استكشف قيمة فاتورة المياه بجميع المحافظات

استعلم عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2019 و طريقة السداد

طريقة جديدة من الكهرباء لدفع وسداد الفواتير "إلكترونيا"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:04 م

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

الأهلي يُخطر نجمي الفريق بالعودة من الإعارة

09:30 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

01:36 م

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على ضم نجم الفراعنة

07:30 م

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

03:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض