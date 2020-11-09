دحلان: الانعطاف في موقف أنقرة تجاه مصر والسعودية مؤشر واعد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد القيادي الفلسطيني وزعيم التيار الإصلاحي في حركة "فتح" محمد دحلان، مساء اليوم الاثنين، أن الانعطاف الكبير في موقف أنقرة الذي عبر عنه وزير خارجيتها من خلال عزم بلاده تحسين العلاقات مع مصر والسعودية، يعد مؤشرًا واعدًا وبالغ الأهمية على العودة إلى السياسة الواقعية في المنطقة.

وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن هذا الموقف التركي يُعتبر مقدمة نحو التخلي عن كل طروحات الاستقواء بالمتغير الدولي أو لعبة الاستقواء على دول الإقليم.

جدير بالكر أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في حديث صحفي، إنه يجب تحسين علاقات بلاده مع مصر والسعودية بشكل يحفظ الأمن والسلم الإقليميين، مؤكدا أن السعودية حاولت دائما أن تحتفظ بقنوات الحوار مفتوحة.

وأكد أوغلو أنه لا توجد مشكلة مع الشعب المصري والدولة المصرية، قائلا: "نتوقع أن تكون علاقاتنا مع هذه الدول والدول الأخرى غير مقتصرة على المصالح الثنائية الضيقة، ولكن أن تكون في إطار حفظ السلام الإقليمي والأمن والاستقرار في المنطقة".

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