دحلان: الانعطاف في موقف أنقرة تجاه مصر والسعودية مؤشر واعد
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:16 م
أمنية فوزي
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أكد القيادي الفلسطيني وزعيم التيار الإصلاحي في حركة "فتح" محمد دحلان، مساء اليوم الاثنين، أن الانعطاف الكبير في موقف أنقرة الذي عبر عنه وزير خارجيتها من خلال عزم بلاده تحسين العلاقات مع مصر والسعودية، يعد مؤشرًا واعدًا وبالغ الأهمية على العودة إلى السياسة الواقعية في المنطقة.
وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن هذا الموقف التركي يُعتبر مقدمة نحو التخلي عن كل طروحات الاستقواء بالمتغير الدولي أو لعبة الاستقواء على دول الإقليم.
جدير بالكر أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في حديث صحفي، إنه يجب تحسين علاقات بلاده مع مصر والسعودية بشكل يحفظ الأمن والسلم الإقليميين، مؤكدا أن السعودية حاولت دائما أن تحتفظ بقنوات الحوار مفتوحة.
وأكد أوغلو أنه لا توجد مشكلة مع الشعب المصري والدولة المصرية، قائلا: "نتوقع أن تكون علاقاتنا مع هذه الدول والدول الأخرى غير مقتصرة على المصالح الثنائية الضيقة، ولكن أن تكون في إطار حفظ السلام الإقليمي والأمن والاستقرار في المنطقة".
وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن هذا الموقف التركي يُعتبر مقدمة نحو التخلي عن كل طروحات الاستقواء بالمتغير الدولي أو لعبة الاستقواء على دول الإقليم.
جدير بالكر أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في حديث صحفي، إنه يجب تحسين علاقات بلاده مع مصر والسعودية بشكل يحفظ الأمن والسلم الإقليميين، مؤكدا أن السعودية حاولت دائما أن تحتفظ بقنوات الحوار مفتوحة.
وأكد أوغلو أنه لا توجد مشكلة مع الشعب المصري والدولة المصرية، قائلا: "نتوقع أن تكون علاقاتنا مع هذه الدول والدول الأخرى غير مقتصرة على المصالح الثنائية الضيقة، ولكن أن تكون في إطار حفظ السلام الإقليمي والأمن والاستقرار في المنطقة".