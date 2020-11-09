مواصفات هيونداي i10 موديل 2020 وسعرها في مصر

ظهرت سيارة هيونداي i10 موديل 2020 في الأسواق المصرية مؤخرا وذلك بعد انتشارها في معارض السيارات ولأن تصميمها جذاب وشبابي أصبح التساؤل عليها كثير، ولهذا إليكم مواصفات هيونداي i10 موديل 2020 وسعرها في مصر.





مواصفات هيونداي i10 موديل 2020





طراز هيونداي i10 موديل 2020 ينتمي لفئة السيارات الهاتشباك.

هيونداي i10 موديل 2020 مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سي سي وقوة 87 حصانا، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن/متر.

تعتمد هيونداي i10 موديل 2020 على منظومة الجر الأمامى التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 12.1 ثانية.

متوسط الاستهلاك من الوقود في هيونداي i10 موديل 2020 هو 5.7 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

زودت هيونداي i10 موديل 2020 بوسائد هوائية وفرامل مانعة للانغلاق abs وتوزيع إلكترونى للفرامل ebd ونظام الثبات الإلكترونى.

صمتت هيونداي i10 موديل 2020 بجنوط رياضية مقاس 15 بوصة ومكيف هواء مع امكانية تعديل مقعد السائق مع طي المقاعد الخلفية.

صمتت هيونداي i10 موديل 2020 بفتحة سقف وحساسات خلفية ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية led.





سعر هيونداي i10 موديل 2020 في معارض سيارات مصر





سعر هيونداي i10 موديل 2020 الفئة الأولى هو 229.9 ألف جنيه.