لميس الحديدي عن إقالة وزير الدفاع الامريكي: "ترامب بيلعب في الوقت الضائع"

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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على إقدام الرئيس الامريكي ترامب على إقالة وزير الدفاع الامريكي قائلة: " بيلعب في الوقت الضائع".



وأضافت"الحديدي" خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على فضائية " ON"، مساء الإثنين، قائلة: "، شيء غير مسبوق أن يقدم رئيس على عزل وزير الدفاع بعد إنتهاء ولايته، ترامب يقدم على ذلك في وقت صعب جدًا".







أعلن دونالد ترامب، اليوم الأثنين، إقالة مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وقالت ترامب في تغريدته:"يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الذي يحظى باحترام كبير "أكده مجلس الشيوخ بالإجماع"، سيكون وزير الدفاع بالإنابة، وساري المفعول على الفور".



وأضاف:"سوف يقوم كريس بعمل رائع! تم إنهاء مارك إسبر. أود أن أشكره على خدمته".





ولم يكشف ترامب سبب إقالته لمارك إسبر، لكن الفترة الماضية شهدت خلافات حادة بين الرئيس ووزير الدفاع وصلت إلى الإعلام بشأن التظاهرات التي خرجت عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.

